Россиянам посоветовали, как правильно накопить финансовую подушку

Руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин рассказал в беседе с РИА Новости, как правильно накопить финансовую подушку.

По его мнению, гражданин будет ощущать себя куда в большей финансовой безопасности, если отложит даже сумму в размере 1-3 месячных доходов.

Как заявил эксперт, накопить финансовую подушку можно, откладывая ежемесячно определенную сумму с зарплаты на накопительный счет.

«Например, начать с 5-10%, и сделать это одним из своих «обязательных платежей», — указал он.

Специалист отметил, что начать копить деньги возможно при любом уровне дохода, но при этом важно тренировать финансовую ответственность и соблюдать простые правила. Во-первых, необходимо рационализировать бюджет: подсчитать свои расходы на обязательные платежи, продукты, бензин, учесть неожиданные траты и подарки родным. Охорзин посоветовал сразу оплатить ЖКХ и кредиты.

«Это поможет понимать, сколько денег действительно находится в вашем распоряжении», — продолжил он.

Затем нужно проанализировать свои траты и решить, на чем можно сэкономить, или вовсе отказаться от каких-то покупок. В качестве примера эксперт привел ежедневную чашку кофе, которая может стоить 120 рублей. Если пить ее один раз в день в будни, то в год это 30 240 рублей, которые можно было бы «отложить или вложить».

Специалист также призвал не забывать ставить цели.

«Просто копить «на черный день» — не лучшая мотивация, и наш мозг просто не воспринимает это как четкую задачу», — добавил он.

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