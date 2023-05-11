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ЦБ РФ: хранение средств на зарубежных счетах несет риски для россиян

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный Банк России предупредил россиян о рисках хранения средств на зарубежных счетах. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Меры в виде закрытия счетов, перевода активов на специальные сегрегированные счета касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов России. Поэтому нужно учитывать, что хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Центробанк готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов. Гузнов подчеркнул, что работа по возврату международных резервов «не может быть громкой».

Весной 2022 года Минфин оценивал в $300 млрд сумму заблокированных за рубежом золотовалютных резервов России. Резервы были заморожены в рамках антироссийских санкций. В ответ РФ ввела зеркальные ограничения, заморозив сопоставимую сумму иностранного капитала в стране.

19 апреля 2022 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен судиться за возврат заблокированных резервов.

На 1 мая 2023 года, по данным Банка России, объем международных резервов составил $595,787 млрд.

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