Росавиация: российская авиакомпания Red Wings запросила допуск на полеты в столицу Грузии

Российская авиакомпания Red Wings запросила допуск на осуществление полетов в столицу Грузии — Тбилиси. Речь идет о возможности совершения рейсов из Москвы, Самары и Казани, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

11 мая агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию уже на следующей неделе. При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что полеты между Россией и Грузией могут возобновиться в течение месяца.

Российская авиакомпания запросила разрешение на осуществление полетов в грузинскую столицу после того, как президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые рейсы в Тбилиси. 10 мая он также отменил визовый режим для граждан республики.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла подобное решение главы РФ «очередной провокацией». Речь шла об указе, согласно которому граждане республики смогут с 15 мая без оформления въездных виз посещать Россию на срок до 90 дней.