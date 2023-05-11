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Аналитик: в России прошла первичная адаптация к санкциям

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Санкции против России нельзя назвать эффективными, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

«В России прошла первичная адаптация к санкциям. Ключевая ошибка тех, кто их вводил, заключается в том, что мир перестал быть цикличным в производственном отношении. Санкции в отношении поставок сырья и по комплектующим работают слабо. Если в 90-е годы не было аналогов, то сейчас можно заменить практически все. Можно уверенно сказать, что санкции неэффективны», — отметил он.

Белоусов добавил, что у России довольно большой запас по инфляции.

«По итогам года Россия выходит примерно на уровень 5%. В России наблюдается дефицит спроса. В прошлом году многие непродовольственные продукты ушли с российского рынка, и население отложило покупки на более поздний срок. К тому же на рынок непродовольственных товаров пришли малоизвестные компании, поэтому на рынке наблюдается довольно низкая динамика», — сказал собеседник издания.

По словам Белоусова, в России низкий импорт комплектующих для автомобилей.

«Тут стоит вопрос о том, кто быстрее воспользуется динамикой спроса. Скорость, с которой Россия восполнит потери в импорте комплектующих и инвестиционного оборудования. Опыт Ирана и Пакистана показывает, что потери всегда восстанавливаются, но остаются вопросы по скорости», — заключил Белоусов.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, в ходе которой министр доложил о текущей ситуации в российской экономике.

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