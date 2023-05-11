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Глава МИД Швеции Билльстрём заявил, что объем помощи Украине с начала СВО превысил $2 млрд

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Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страна с начала российской специальной военной операции на Украине направила на поддержку Киева свыше 21,5 млрд шведских крон (более $2 млрд). Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддержка Украины со стороны Швеции носит всеобъемлющий и долгосрочный характер. С февраля 2022 года Швеция предоставила Украине более 21,5 млрд шведских крон в виде финансовой, гуманитарной и военной поддержки», — сказал он.

Министр также отметил, что в текущем году Украина может стать крупнейшим получателем шведской помощи.

Накануне глава министерства обороны Щвеции Пол Йонсон заявлял, что королевство не планирует отправлять истребители на Украину. Он уточнял, что у королевства нет лишних самолетов JAS, которые страна могла бы отправить на Украину «здесь и сейчас.

Ранее парламент Швеции поддержал предложение правительства о передаче Украине военной техники на сумму около 6,2 млрд крон ($630,4 млн). Отмечалось, что Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и роботизированный комплекс 97, а также боеприпасы.

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