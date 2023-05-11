Боррель: суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС достигла €16 млрд

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на Европейской конференции по обороне и безопасности заявил, что суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС достигла €16 млрд, передает РИА Новости.

По его словам, первый транш помощи Киеву составлял €500 млн.

«Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Вместе страны и организации ЕС предоставили помощи на €16 млрд, и это не конец», — сказал глава евродипломатии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Запад с декабря 2022 года предоставил Украине более 200 танков и 300 боевых машин пехоты и другое вооружение в рамках подготовки Киева к контрнаступлению.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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