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США угрожают ввести санкции в отношении Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

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Global Look Press

США угрожают ввести санкции против Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, информирует издание Accent со ссылкой на Госдепартамент.

Под санкции могут попасть грузинские авиакомпании, которые будут обслуживать самолёты, находящиеся под импортным и экспортным контролем.

Также и ЕС призывает Грузию не возобновлять авиасообщение с Россией и примкнуть к санкциям против Москвы.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в разговоре с грузинской газетой Netgazeti заявил, что в противном случае страна может подпасть под вторичные санкции.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, помимо этого он снял запрет на полёты российских авиакомпаний.

Ранее первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк заявил, что возобновление прямого авиасообщения России с Грузией и отмена визового режима для ее граждан являются важным прецедентом.

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