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Минэкономики Грузии: Тбилиси разрешит полеты не попавших под санкции авиакомпаний РФ

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Shutterstock

Грузия допустит прямые полеты не попавших под санкции российских авиакомпаний после получения соответствующего уведомления от Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономики республики.

10 мая президент Российской Федерации Владимир Путин отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии. Они с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз, следует из указа президента РФ.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян из-за решения России отменить визовый режим с Грузией. Зурабишвили отмечала, что решения Путина о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и отмены визового режима является неприемлемым. По ее словам, соответствующие указы — провокация.

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