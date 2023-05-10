Polymetal предложил акционерам перерегистрировать компанию в Казахстане

Производитель драгметаллов Polymetal Int (объединяет активы АО «Полиметалл») предложил акционерам компании одобрить перерегистрацию фирмы в Казахстан. Об этом сообщается на сайте организации.

Polymetal предлагает акционерам на собрании 30 мая одобрить редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане, при этом листинг компании переместится с Лондонской биржи на казахстанскую AIX, отметили в публикации.

В пресс-релизе сообщили, что совет директоров рассматривал различные возможности перерегистрации, в том числе Дубайский международный финансовый центр, Глобальный рынок Абу-Даби и Гонконг.

По данным компании, в результате редомициляции акции компании не будут соответствовать требованиям Лондонской биржи. Поэтому придется совершить делистинг, позже разместив ценные бумаги на Биржу МФЦА – AIX. Все эти действия избавят компанию от влияния большинства санкций.

11 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что структуры предпринимателя Владислава Свиблова и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) интересуются покупкой части российских активов крупнейшего в России производителя серебра и второго по размеру производителя золота Polymetal.