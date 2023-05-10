Раскрыты подробности продления зерновой сделки

В мае зерновую сделку могут продлить с «учетом пожеланий России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

По данным источника, зерновую сделку продлят после 18 мая.

«Есть ожидания, что экспорт российской продукции будет в нее включен», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что на переговорах в Стамбуле должны будут обсудить безопасность зернового коридора. Хорошо информированный местный дипломатический источник отметил, что безопасность функционирования черноморского зернового коридора будет обсуждаться 10–11 мая в Стамбуле на встрече представителей России, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН).

При этом РИА Новости сообщало, что будущие переговоры по продлению зерновой сделки станут решающими, но какой-либо консенсус в данный момент пока не наблюдается.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.