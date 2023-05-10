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Sankei: на саммите G7 в Хиросиме обсудят вопрос о судьбе замороженных активов граждан РФ

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Kira Hofmann/Global Look Press

Участники саммита «большой семерки» (G7), который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, обсудят будущее замороженных российских активов за границей. Эти средства предлагается направить на восстановление Украины, однако конфискацию такого рода нельзя осуществить из-за законодательства о неприкосновенности частной собственности. Об этом пишет японская газета Sankei со ссылкой на дипломатические источники.

В марте Минфин США сообщил, что Вашингтон и его союзники по международной целевой группе REPO, которая занимается поиском и изъятием связанной с РФ на основании санкций собственности, за 2022 год заморозили активы россиян на сумму более $58 млрд.

Украинские власти требуют использовать конфискованные российские активы для оказания помощи их стране По оценке Всемирного банка, на восстановление экономики Украины необходимо выделять по меньшей мере $411 млрд в течение 10 лет.

По данным Sankei, каких-либо общих решений в рамках G7 на этот счет пока не принималось.

Ранее сообщалось, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва намерен на полях предстоящего 19–21 мая в Хиросиме саммита Группы семи (G7) предложить свое посредничество в урегулировании кризиса на Украине.

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