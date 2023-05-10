РИА Новости: Бахрейн стал единственной страной в мире с годовой дефляцией в 0,1%

Россия вошла в число мировых лидеров по темпам замедления инфляции в марте, а Бахрейн стал единственной страной с дефляцией в 0,1%. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН.

Как говорится в публикации, инфляция в марте замедлилась в 102 из 142 стран, которые раскрыли данные в этом месяце. Больше всего – в Южном Судане, там снижение составило 12,1 процентных пункта. В Гане показатель уменьшился на 7,8 п.п.

В России, которая вошла в тройку стран с наиболее заметным снижением инфляции, показатель упал на 7,5 п.п.

В то же время в марте темпы роста цен выросли в 34 странах, наиболее радикально — в Ливане. Там показатель вырос на 74,2 п.п.

Темпы роста цен остались неизменными в начале весны в четырех странах: Восточном Тиморе, Монголии, Кении и Намибии.

4 мая министр экономического развития Максим Решетников во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что уровень инфляции в России по итогам апреля 2023 года составил всего 2,6%.