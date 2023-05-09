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Республиканцы попросили проверить действия Байдена из-за падения запасов нефти

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Brendan McDermid/Reuters

Глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс и руководитель комитета по энергетике сената США Джон Баррассо отправили письмо в Главное контрольное управление Соединенных Штатов с запросом проверки, как администрация американского президента Джо Байдена использует стратегические запасы нефти.

В письме указывается, что поводом для такого запроса послужило высвобождение Байденом из резерва страны 180 млн баррелей нефти и вероятные последствия данного решения для энергобезопасности США.

Ранее стало известно, что за 2023 год объем стратегических резервов нефти снизился более чем на 30% и составил 368 млн баррелей. Это стало антирекордом с 1983 года. По данным ведомства, если еще в середине весны 2022 года США были обеспечены сырьем на 76,5% от максимально возможного уровня (727 млн баррелей), то к текущему моменту заполненность хранилищ упала до 50,6%.

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