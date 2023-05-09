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В Киеве высказались о последствиях санкций против украинских аграриев

Министр Сольский: Киев не ожидает «апокалипсиса» при ограничении экспорта АПК

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Shutterstock

Украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что аграрии смогут найти маршруты для реализации сельскохозяйственной продукции в случае санкционных ограничений в отношении продукции агропромышленного комплекса (АПК) или блокирования зернового коридора. Его слова приводит РИА Новости.

«Апокалиптического сценария мы не предвидим в силу миллиона обстоятельств», — указал министр.

По мнению Сольского, украинские аграрии, трейдеры и бизнес продемонстрировали наличие большого количества вариантов развития данной ситуации.

«Есть несколько сценариев, которые будут задействованы в худшей ситуации», — пояснил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на 10-11 мая в Стамбуле.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что экспорт продовольствия и удобрений по зерновой сделке сталкивается с препятствиями.

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