В Киеве высказались о последствиях санкций против украинских аграриев

Украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что аграрии смогут найти маршруты для реализации сельскохозяйственной продукции в случае санкционных ограничений в отношении продукции агропромышленного комплекса (АПК) или блокирования зернового коридора. Его слова приводит РИА Новости.

«Апокалиптического сценария мы не предвидим в силу миллиона обстоятельств», — указал министр.

По мнению Сольского, украинские аграрии, трейдеры и бизнес продемонстрировали наличие большого количества вариантов развития данной ситуации.

«Есть несколько сценариев, которые будут задействованы в худшей ситуации», — пояснил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на 10-11 мая в Стамбуле.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщал, что экспорт продовольствия и удобрений по зерновой сделке сталкивается с препятствиями.