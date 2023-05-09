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TRT Haber: в Турции возобновили проверки судов в рамках зерновой сделки

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Yoruk Isik/Reuters

В Турции возобновились проверки судов в рамках зерновой сделки, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны Турции.

«Зерновой коридор снова заработал», — заявил представитель силового ведомства.

Отмечается, что для возобновления работы зернового коридора Турция «реализовала инициативы».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил, что встреча высокого уровня по зерновой сделке запланирована на 10–11 мая в Стамбуле.

Он добавил, что встреча пройдет в четырехстороннем формате.

До этого стало известно, что совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не проводил 8 и 9 мая инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы. С 1 мая число инспекций СКЦ значительно снизилось.

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