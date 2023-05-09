Премьер Мишустин рассчитывает на поддержку российских инвестпроектов в Киргизии

Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что власти Киргизии будут создавать благоприятные условия для работы российского бизнеса в этой стране. Мишустин надеется, что руководство Киргизии окажет поддержку крупным инвестиционным проектам из России, и она будет всесторонней. Об этом Мишустин сказал, открывая переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии, и объем капиталовложений РФ в экономику страны превышает $2 млрд. Российский бизнес активно работает в промышленной, горнодобывающей, цифровой и энергетической сферах Киргизии, уточнил Мишустин. Премьер также назвал Киргизию стратегическим партнером и союзником России.

8 мая состоялись двусторонние российско-киргизские переговоры на уровне лидеров двух стран.

После Парада Победы 9 мая президент России Владимир Путин провел неформальный завтрак с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.