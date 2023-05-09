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Экономист предупредил об угрозе новой финансовой катастрофы

Экономист Allianz Субран предупредил инвесторов о грядущей финансовой катастрофе

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Depositphotos

Главный экономист немецкой страховой компании Allianz Людовик Субран предупредил инвесторов об угрозе новой финансовой катастрофы, пишет агентство Bloomberg.

Он допустил, что цены на активы стремительно упадут, так как инвесторы, ранее скупавшие их в кредит, могут не справиться со своей долговой нагрузкой.

Кроме того, Субран указал, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости и в американских региональных банках вызывают «серьезное беспокойство».

В качестве еще одного негативного фактора экономист привел проблемы у небанковских финансовых посредников: хедж-фондов и пенсионных фондов.

Несколько дней назад The Economist написал, что госдолг США угрожает мировой экономике, но Вашингтон не спешит что-то делать.

Ранее главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл заявил, что в мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие».

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