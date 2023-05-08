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Минсельхоз Польши пообещал компенсировать фермерам расходы на хранилища для зерна Украины

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Shutterstock

Польские фермеры на фоне наплыва украинской агропромышленной продукции получат компенсации на строительство дополнительных хранилищ. Информацию об этом пресс-служба Минсельхоза страны опубликовала на своем сайте.

«С 5 июня по 5 июля 2023 года фермеры смогут в электронном виде подать заявки на частичное возмещение покупки нового хранилища вместе с необходимым оборудованием», — заявили в министерстве.

Отмечается, что, кроме того, за счет федерального бюджета фермерам могут компенсировать затраты на монтаж и транспортировку оборудования. Молодые фермеры получат возмещение до 60% от всех затрат (до $14,5 тыс.), остальные работники могут рассчитывать на компенсацию до 50% от всех трат (до $12 тыс.).

В ведомстве добавили, что Варшава за год купила около 2 млн т зерна у Украины.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус объяснил министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому причины ограничения ввоза украинского продовольствия.

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