Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: в Казахстане начнут принудительную сегрегацию финансовых инструментов россиян

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Россиян, которые решили отдать свои валютные активы в управление казахстанским финансовым компаниям, возможно, в будущем попросят забрать свои вложенные деньги обратно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, данная просьба может поступить российским и белорусским инвесторам. Причиной для оповещения, возможно, станет то, что Центральный депозитарий Казахстана решил начать исполнять западные санкции против РФ в финансовой сфере.

Как предупредили специалисты, казахстанские власти уже ведут принудительное отделение финансов россиян от капитала управляющих компаний, взявших от них активы для их дальнейшего приумножения.

Аналитики допускают, что данные изменения могут привести к заморозке и блокировке инвестиционных счетов россиян и белорусов в юрисдикции Казахстана.

Ранее в РБК информировали что закрытие счетов в Bank of Cyprus затронет 4 тыс. россиян. Мера затронет тех клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза (ЕС).

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях