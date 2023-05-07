РИА Новости: в Казахстане начнут принудительную сегрегацию финансовых инструментов россиян

Россиян, которые решили отдать свои валютные активы в управление казахстанским финансовым компаниям, возможно, в будущем попросят забрать свои вложенные деньги обратно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, данная просьба может поступить российским и белорусским инвесторам. Причиной для оповещения, возможно, станет то, что Центральный депозитарий Казахстана решил начать исполнять западные санкции против РФ в финансовой сфере.

Как предупредили специалисты, казахстанские власти уже ведут принудительное отделение финансов россиян от капитала управляющих компаний, взявших от них активы для их дальнейшего приумножения.

Аналитики допускают, что данные изменения могут привести к заморозке и блокировке инвестиционных счетов россиян и белорусов в юрисдикции Казахстана.

Ранее в РБК информировали что закрытие счетов в Bank of Cyprus затронет 4 тыс. россиян. Мера затронет тех клиентов, которые не являются резидентами стран Евросоюза (ЕС).