«ПроЗерно»: скидки на экспорт зерна в $20-50 за тонну нанесли «огромный» ущерб поставщикам из России

Российской стороне на переговорах по продлению зерновой сделки необходимо добиваться более конкурентоспособных условий для экспорта агропродукции из РФ. До недавнего времени стоимость поставок зерна из зарубежных стран была значительно выше, чем у российских компаний, приводит слова генерального директора аналитического центра «ПроЗерно» Владимира Петриченко «Российская газета».

5 мая в Москве состоялся очередной раунд переговоров по возможному продлению зерновой сделки. По итогам делового совещания экспортные ограничения на вывоз агропродукции из России не были сняты. Следующая встреча должна пройти на следующей неделе в Стамбуле, уточняется в статье.

«Весь сезон Россия продавала зерно с дисконтом в 20-50 долларов на тонну в сравнении с нашими недружественными конкурентами — это огромный ущерб для нас. Только сейчас цены сравнялись, но лишь потому, что конкуренты начинают продавать новый урожай, а мы еще торгуем старым. Соответственно, при сохраняющихся условиях стоимость зерна продолжит снижаться и в новый сезон (с 1 июля. — «Газета.Ru») мы войдем с еще более низкими ценами», — предупредил Петриченко.

6 мая генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что даже в случае отказа сторон от продления зерновой сделки поставки российской и украинской агропродукции все равно продолжатся. Это будет обусловлено продолжающимся падением биржевых цен на зерно.