«Ведомости»: России следует менять «застрявшие» в Индии миллиарды рупий на валюты других стран

Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. Чтобы избежать дальнейшего скопления данной валюты, ее стоит менять на расчетные единицы других стран, включая юань, дирхамы, или обменивать рупии на золото, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отраслевых аналитиков.

Одной из главных причин возникших проблем в торговых взаиморасчетах двух стран является высокий дефицит торгового баланса азиатской страны. На этом фоне России следует обменивать ограниченно конвертируемые рупии в более надежные валюты стран с сильной финансовой системой, пояснил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Объемы экспорта и импорта между странами очевидно не равны. На счетах российских компаний постоянно скапливаются валюты других стран, в которые уходит экспорт. Чтобы их использовать, нужно менять их на валюты других стран с сильной финансовой системой», — заключил он.

Среди самых оптимальных вариантов обмена рупий Прокудин счел ряд валют развивающихся стран. Речь идет об индонезийских рупиях, бразильских реалах и мексиканских песо. При этом процесс конвертации в другие расчетные единицы нужно начать уже в скором времени, иначе транзакционные издержки в международной торговле продолжат расти.

5 мая газета New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщила, что к настоящему времени власти Индии и России не приостанавливали переговоры о торговле в местной национальной валюте — индийских рупиях. Однако у обеих сторон сложился ряд вопросов, которые требуют дальнейшего обсуждения, включая проблему конвертации местной национальной валюты в другие расчетные единицы.