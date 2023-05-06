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Медведев заявил, что Германии еще надо найти замену российским энергоресурсам

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германии еще нужно найти замену энергоресурсам из РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Нашим ресурсам нужно еще было найти замену. В Сибирь за нефтью, газом, углем и дровами теперь не поедешь, а США, Норвегия, Нидерланды, страны Ближнего Востока не очень-то готовы поставлять свои энергоносители на сколь-нибудь выгодных для немцев условиях», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что Берлин «высокомерно» отказался от углеводородов из России, из-за которых немецкая экономика могла успешно развиваться.

6 мая Медведев заявлял, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, не смогла найти драйвер эффективного развития страны. По мнению зампреда Совбеза РФ, немецкие профсоюзы скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес будет «клянчить» субсидии у государства.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявлял, что антироссийские санкционные меры эффективнее работают против экономики Германии. По его словам, Германия сейчас сталкивается с проблемой деиндустриализации отдельных сфер.

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