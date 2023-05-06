Медведев заявил, что Германии еще надо найти замену российским энергоресурсам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германии еще нужно найти замену энергоресурсам из РФ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Нашим ресурсам нужно еще было найти замену. В Сибирь за нефтью, газом, углем и дровами теперь не поедешь, а США, Норвегия, Нидерланды, страны Ближнего Востока не очень-то готовы поставлять свои энергоносители на сколь-нибудь выгодных для немцев условиях», — сказано в сообщении.

Он также отметил, что Берлин «высокомерно» отказался от углеводородов из России, из-за которых немецкая экономика могла успешно развиваться.

6 мая Медведев заявлял, что Германия, поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, не смогла найти драйвер эффективного развития страны. По мнению зампреда Совбеза РФ, немецкие профсоюзы скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес будет «клянчить» субсидии у государства.

Ранее глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявлял, что антироссийские санкционные меры эффективнее работают против экономики Германии. По его словам, Германия сейчас сталкивается с проблемой деиндустриализации отдельных сфер.