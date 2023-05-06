На Дальнем востоке России начал работу крупнейший в Сибири оптово-распределительный центр, способный в день хранить продовольствие объемом более 30 000 тонн, сообщает ТАСС.

«Это самый крупный оптово-распределительный центр на Дальнем Востоке и в Сибири. Здесь фермер может предоставить жителям края свою продукцию без наценки торговой сети. Товар можно купить в розницу, мелким оптом для небольших торговых сетей, магазинов, ресторанов. Это налоговая отдача, а также почти 250 новых рабочих мест», — заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

ОРЦ «Приморье» расположен на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» — на его базе предлагается продукция как из Приморского края, так и с Камчатки, Хабаровского края, Сахалина и Колымы.

Ранее стало известно, что новый терминал «Белый Раст» в Подмосковье, в Дмитрове будет принимать около 15% грузов из Китая.