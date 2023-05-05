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В Венгрии ожидают присоединения к зоне евро в конце 2024 года

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Global Look Press

Председатель Финансового совета Венгрии Арпад Ковач допустил, что республика сможет присоединиться к зоне евро к концу 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года», — сказал Ковач.

Данные критерии касаются финансово-экономических показателей страны, которая хочет войти в еврозону. По ним оцениваются устойчивость финансовой системы, стабильность валютного курса и уровень цен. Соответствие критериям для вступления в еврозону необходимо. Критерии установлены Договором о Европейском союзе от 1992 года.

Финансовый совет Венгрии наделен широкими полномочиями по контролю за разработкой и исполнением государственного бюджета.

Венгрия присоединилась к Евросоюзу в 2004 году, и с тех пор поднимается вопрос о ее вхождении в зону евро. Правительство Венгрии высказывало опасения, что страна не выдержит экономической конкуренции, если не сделает этого.

Валютный союз стран ЕС объединяет 20 государств — членов союза. Их официальной валютой является евро. Пока не перешли на евро Дания, Польша, Румыния, Чехия, Швеция, Болгария.

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