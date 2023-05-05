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Решетников рассказал Путину о поддержке МСБ в новых регионах России

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах, сообщается на сайте Кремле.

Министр сообщил, что в новых регионах страны активно регистрируются компании МСБ. С начала 2023 года документы оформили 65 тыс. предпринимателей.

На фоне этого в новых регионах разворачивается система поддержки МСБ за счет льготных кредитов и лизинговой компании. Займы под 10% годовых сроком до трех лет начнут выдавать уже в июне. На эти цели будет направлено до 2 млрд руб., отметил Решетников.

В июле должна заработать лизинговая компания, которая будет работать во всех четырех новых регионах. Кроме того, в сентябре заработает центр «Мой бизнес».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал новую меру поддержки российских предприятий с привлечением до 10 трлн руб.

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