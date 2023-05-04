Финдиректор Shell: средства от России за долю в «Сахалин-2» пока не получены

Британский нефтегазовый концерн Shell пока не получил средства от продажи своей доли в проекте «Сахалин-2». Об этом написал ТАСС со ссылкой на финансового директора компании Шинейд Горман.

«Средства не были выплачены», — сказала Горман.

12 апреля российская компания «Новатэк» получила от правительства РФ разрешение на покупку доли Shell в фирме «Сахалинская энергия», являющейся оператором проекта «Сахалин-2». Речь идет о продаже 27,5% «Сахалинской энергии» за 94,8 млрд рублей.

До недавнего времени основными акционерами Sakhalin Energy считались российский энергетический холдинг «Газпром», которому принадлежали 50% плюс одна акция, а также Shell (27,5% минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5% акций) и группа компаний Mitsubishi (10% акций). Таким образом, после решения правительства число акционеров в операторе проекта «Сахалин-2» сократилось до трех компаний.

В конце июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству.