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Новак: падение поставок нефти из РФ в ЕС по трубе лишь частично компенсировано морским экспортом

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что снижение трубопроводных поставок нефти из России в Европу более чем на две трети лишь частично компенсировано морским экспортом. Однако некоторые журналисты не учитывают эти данные в высказываниях по мониторингу морских отгрузок, сказал он.

«В том, что касается высказываний отдельными журналистами относительно роста экспорта по итогам мониторинга морских отгрузок, журналистами не учитывается факт существенного сокращения трубопроводных поставок в ЕС более чем на 2/3, который был лишь частично компенсирован морским экспортом», — отметил Новак (цитата по ТАСС).

27 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия перенаправит в Азию более 60% нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Объем поставок может составить 140 млн тонн. Новак сообщил, что раньше в Евросоюз направлялось 220 млн тонн топлива. По итогам 2022 года из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли около 40 млн тонн.

28 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» допустил, что у Европы могут возникнуть проблемы на фоне сокращения поставок нефти из России.

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