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«Ъ» сообщил, что население начало тратить наличные рубли после стабилизации доходов

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Росстат выпустил предварительные данные о доходах населения и их использования в первом квартале 2023 года. Согласно статистике, за январь-март траты населения в рублях выросли на 3,3% в годовом выражении. Об этом написала газета «Коммерсант».

Как говорится в публикации, эта тенденция наблюдается на фоне роста реально располагаемых доходов населения. В первом квартале 2023 года они выросли на 0,1% в годовом выражении против снижения на 0,5% год назад.

В Минэкономразвития газете сообщили, что рост реально располагаемых доходов был связан с увеличением оплаты труда наемных работников (плюс 2,5% в годовом выражении) и доходов от предпринимательства — рост на 8,4%.

10 апреля газета «Коммерсант» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Авито Работа» сообщала, что по результатам января-марта 2023 года средняя заработная плата на внутреннем рынке России составила более 53 тыс. рублей в месяц.

4 апреля президент России Владимир Путин заявил, что реальная зарплата в целом по стране в этом году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%.

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