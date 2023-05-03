В Турции заявили о рисках прекращения поставок по зерновому коридору

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о рисках прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору если встреча 5 мая в Стамбуле не принесет результатов. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

«Встреча Турция — Россия — Украина в Стамбуле 5 мая имеет важное значение для будущего зернового коридора. Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая», — сказал он.

3 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что проблема продления зерновой сделки связана с неисполнением требований России. По его словам, это, в частности, касается вопроса переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также гарантий для банков для проведения оплаты за продовольствие.

До этого глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщал о готовящейся встрече по зерновой сделке делегаций Турции, РФ и Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что сроки встречи между сторонами зерновой сделки еще не согласованы окончательно.