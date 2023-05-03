Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Институт Столыпина зафиксировал переход бизнеса к «умеренному восстановлению» после западных санкций

close
100%
Shutterstock

В начале текущего года российский бизнес начал привыкать к изменившимся экономическим реалиям после ввода международных санкций западными странами и начал переход к умеренному восстановлению. О новом восприятии российскими компаниями и предпринимателями собственного положения свидетельствуют результаты впервые рассчитанного индекса Института экономики роста имени Столыпина, на которые ссылается РБК.

«Российский бизнес находится в состоянии умеренного восстановления. Большинство экономических показателей — в позитивной зоне, кроме издержек, которые растут <....> Общее значение индекса за первый квартал 2023 года составило 51,18, что соответствует фазе умеренного роста, которая следует за фазой стагнации», — говорится в материале.

В то же время есть ряд ограничивающих факторов, которые продолжают беспокоить российские компании и предпринимателей. По итогам первого квартала текущего года среди ключевых оказались: растущая налоговое бремя, сохранение административной нагрузки, а также дорогое кредитование, заключается в статье.

2 мая президент России Владимир Путин поручил до 1 июня текущего года представить предложения по снижению давления на представителей бизнес-сообщества на внутреннем рынке РФ. Соответствующие изменения в дальнейшем планируется внести в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях