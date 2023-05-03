Институт Столыпина зафиксировал переход бизнеса к «умеренному восстановлению» после западных санкций

В начале текущего года российский бизнес начал привыкать к изменившимся экономическим реалиям после ввода международных санкций западными странами и начал переход к умеренному восстановлению. О новом восприятии российскими компаниями и предпринимателями собственного положения свидетельствуют результаты впервые рассчитанного индекса Института экономики роста имени Столыпина, на которые ссылается РБК.

«Российский бизнес находится в состоянии умеренного восстановления. Большинство экономических показателей — в позитивной зоне, кроме издержек, которые растут <....> Общее значение индекса за первый квартал 2023 года составило 51,18, что соответствует фазе умеренного роста, которая следует за фазой стагнации», — говорится в материале.

В то же время есть ряд ограничивающих факторов, которые продолжают беспокоить российские компании и предпринимателей. По итогам первого квартала текущего года среди ключевых оказались: растущая налоговое бремя, сохранение административной нагрузки, а также дорогое кредитование, заключается в статье.

2 мая президент России Владимир Путин поручил до 1 июня текущего года представить предложения по снижению давления на представителей бизнес-сообщества на внутреннем рынке РФ. Соответствующие изменения в дальнейшем планируется внести в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.