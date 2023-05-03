Эксперты сделали прогноз по курсу доллара и евро на следующую неделю

Основным фактором, который позволяет предотвращать ослабление рубля в последние недели, является улучшение ситуации с экспортной выручкой благодаря сокращению геополитического дисконта на сырье, которое поставляется из России. Об этом Life рассказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его мнению, после 10 мая доллар будет находиться в диапазоне 78–80 рублей, евро — 85,5–87,7 рубля, если цены на нефть не ускорят снижение.

«Просадка экспорта в начале года вместе с восстановлением импорта до уровня 2021–2022 годов вызвали дисбаланс между предложением иностранной валюты на внутреннем рынке и спросом на нее. Такая ситуация стала ключевым драйвером обесценивания рубля. Ситуация усугублялась большим дефицитом госбюджета. Он был связан с пиком расходов, сдвинутым на начало года. Далее они должны стабилизироваться, а доходы увеличиться. Это также окажет поддержку рублю», — рассказал Бабин.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сделал прогноз, что курс доллара опустится ниже 70 рублей, евро — укрепится до 93 рублей.

«Поскольку у рубля с 2014 года плавающий валютный курс, на него с середины мая, как и до этого, будут действовать все макроэкономические биржевые факторы. Но прежде всего — традиционно — цены на углеводороды. Пик периода налоговых платежей экспортеров, который был источником дополнительного предложения иностранной валюты, уже прошел. Так что я склонен ожидать в ближайшие недели некоторой просадки нацвалюты», — отметил Деев.

Ранее главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сказала, что курс доллара на ближайшие несколько месяцев должен зафиксироваться на уровне 80 рублей.