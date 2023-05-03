Депутат ФРГ Эрнст высказался за введение в строй рабочей нитки «Северного потока — 2»

Глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст в рамках интервью для «Известий» выступил за введение в строй рабочей нитки трубопровода «Северный поток — 2».

По мнению депутата, Германии необходимо получить газ, который бы использовался в переходный период.

Эрнст подчеркнул важность расширения применения возобновляемых источников энергии в целях дальнейшего достижения независимости от ископаемого топлива. Тем не менее, он напомнил, что это процесс, который требует времени.

«Я считаю, что именно поэтому в интересах Германии было бы использовать нитку трубопровода, которая всё еще работает. Российский газ дешевле и всегда был надежным», — цитирует Эрнста Общественная служба новостей.