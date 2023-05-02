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АФК «Система» сообщила о приобретении 100% доли в Natura Siberica

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100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Инвестиционная компания АФК «Система» приобрела 100% в уставном капитале компании «Органик Рус», которая является владельцем группы компаний Natura Siberica. Об этом говорится в сообщении АФК «Система».

В АФК «Система» не уточнили условий сделки.

«Natura Siberica — это качественный актив и узнаваемый бренд с многолетней историей, демонстрирующий сильные финансовые и операционные показатели», — приводятся в сообщении слова президента АФК Тагира Ситдекова.

Он отметил, что у Natura Siberica есть большой потенциал для дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки.

По итогам прошлого года Natura Siberica заработала 10,2 млрд рублей чистой прибыли. У компании нет чистого долга, отмечается в сообщении.

О том, что АФК «Система» в ближайшее время закроет сделку по приобретению Nature Siberica, со ссылкой на источники сообщила газета «Ведомости». Гендиректор Natura Siberica Феликс Либ подтвердил газете эти данные в интервью, а представитель АФК «Система» сообщил, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

Группа компаний Natura Siberica – российский производитель сертифицированной органической косметики.

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