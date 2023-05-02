РИА Новости: переговоров по зерновой сделке 3 мая в Стамбуле не планируется

Переговоров по зерновой сделке на 3 мая в Стамбуле не запланировано. Об этом сообщил агентству РИА Новости осведомленный источник.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что переговоры по продлению зерновой сделки, которая истекает 18 мая, с участием всех сторон запланированы на 3 мая.

30 апреля глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что представители Турции, Украины и России договорились обсудить продление зерновой сделки в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что зерновая сделка будет продлена после 18 мая.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.