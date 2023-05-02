Озон-банк и Вайлдберриз-банк получили миллионные убытки по итогам 2022 года

Убыток Озон-банка по итогам 2022 года составил 196,3 млн руб., Вайлдберриз-банка — 8,9 млн руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

Операционные расходы Озон-банка в прошлом году увеличились в 1,3 раза, до 284,7 млн руб., Вайлдберриз-банка — в 1,4 раза, до 136,5 млн руб.

CFO Ozon Fintech Виктор Танцырев отнес убыток к отчетности Озон-банка, работавшего с базовой лицензией. Но большую часть операций, по его словам, проводили на базе Еком-банка, созданного в марте прошлого года, с универсальной банковской лицензией.

«Прибыль Еком-банка за неполный 2022 год составила более 1,4 млрд руб., а аудитория нашего финтех-продукта «Ozon Карты» по итогам 2022 года достигла 16 млн человек, почти половина активной аудитории маркетплейса», — сказал Танцырев.

В Wildberries на запрос издания не ответили.

Во второй половине февраля президент России Владимир Путин разрешил компании Ozon объединить дочерние банки Озон-банк и Еком-банк.

В марте 2022 года российский Центробанк выдал лицензию Еком-банку, подконтрольному Ozon, взамен Оней-банка, который попал под санкции.