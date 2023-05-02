Путин поручил до 1 июня представить предложения по снижению давления на бизнес

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами «Российского союза промышленников и предпринимателей», которые состоялись 16 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В данном перечне дана рекомендация «Российскому союзу промышленников и предпринимателей» представить до 1 июня этого года предложения по снижению давления на бизнес.

«Представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Минцифры и отечественные разработчики софта должны до конца мая подписать хартию, согласно которой участники рынка не смогут поднимать цены на свою продукцию более чем на 15% плюс индекс потребительских цен Росстата в год.