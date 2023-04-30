Аналитики выяснили, что спрос на товары для свадьбы на Wildberries вырос в 5 раз

За последний год в России начали в пять раз активнее приобретать товары на Wildberries, предназначенные для свадьбы Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на аналитиков маркетплейсов Moneyplace.

Выяснилось, что среди популярных являются товары для подружек невесты.

В подкатегории «обувь» оборот вырос с 4 млн рублей в марте 2022 года до 108 млн рублей в марте 2023 года.

Продажи платьев увеличились с 17 до 168 млн за аналогичный период.

Также на маркетплейсе наблюдался интерес на обручальные кольца. Так, в марте прошлого года их продажи оценивались в 1,5 млн рублей, а спустя год они достигли 11 млн рублей.

Эксперты обратили внимание, что количество продаж во всех категориях растет.

С января по апрель текущего года чаще всего приобретаемыми товарами оказались свадебные платья миди с открытыми плечами, платья подружек невесты, свадебные туфли.

Ранее стало известно, что стоимость организации свадьбы в США вырастет с $28 тыс. до $29 тыс. в 2023 году.