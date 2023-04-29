Силуанов назвал число регионов, которые показали профицит бюджета в первом квартале

Первый квартал 2023 года был завершен с профицитом у 72 регионов России. Об этом на заседании Совета законодателей заявил министр финансов Антон Силуанов, передают «Ведомости».

«Здесь положительную динамику по сравнению с прошлым годом продемонстрировали 52 региона, а у 72 регионов доходы за I квартал превышают расходы», — отметил Силуанов.

По его словам, у российских регионов были накоплены определенные резервы, которые продолжают расти. Остатки ликвидности, на текущий момент, находятся на уровне 4 трлн рублей. Также на 70% выросли инвестиционные расходы субъектов.

Он добавил, что регионы показывают хорошие результаты на фоне дефицита федерального бюджета. В частности, это связано с тем, что власти в этом году в ускоренном порядке довели авансы до получателей.

Ранее в субботу частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что по итогам мая текущего года курс евро с большой долей вероятности превысит отметку 90 рублей за единицу. Подобная динамика будет обусловлена растущим дефицитом федерального бюджета России на фоне снижения доходов от экспорта нефти в азиатские страны.