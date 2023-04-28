Президент Кипра Христодулидис предложил ЕС использовать энергоресурсы Средиземноморья

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что энергетические ресурсы Восточного Средиземноморья не смогут полностью заменить российский природный газ в Европе, но они могут покрыть примерно 15% потребностей Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, главная слабость Европы в текущих условиях заключается в энергетической зависимости от российского природного газа.

Он отметил, что одно только Восточное Средиземноморье его не сможет заменить, ведь не существует таких объемов, которые могли полностью бы покрыть поставки топлива из России. Но существую объемы, которые смогли бы смягчить зависимость ЕС от РФ.

По словам президента Кипра, Евросоюз уже инвестировал в регион.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андреей Маслов заявил, что России хватит рентабельных запасов нефти при нынешних темпах добычи и уровне потребления примерно на 36 лет.

26 апреля российский вице-премьер Александр Новак в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил, что Россия перенаправила в Азию, в том числе Китай и Индию, около 20% нефти, прежде поставляемой в Европу.