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FT: ЕС хочет ввести санкции против стран, которые ресэкспортируют запрещенные товары в РФ

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Virginia Mayo/AP

Евросоюз обсуждает введение экспортных ограничений в отношении стран, которе реэкспортируют санкционную продукцию в Россию, сообщает The Financial Times.

»Брюссель обсуждает ограничения на экспорт определенных товаров из ЕС в страны, которые, как он подозревает, реэкспортируют подсанкционную продукцию в Россию, чтобы предотвратить попадание критически важных компонентов на поле боя на Украине», — говорится в статье.

По информации издания, Еврокомиссия изучила юридический механизм, который позволил бы ограничивать продажи узкого спектра продуктов в ряд стран, сообщили FT источники, знакомые с этими обсуждениями. ЕС стремится «закрыть лазейки», которые позволили бы запрещенным продуктам «просочиться в Россию и способствовать ее военным усилиям».

Этот шаг ознаменует собой значительную эскалацию усилий ЕС по пресечению некоторыми странами обхода санкций, пишет издание.

По словам осведомленных источников, эта идея была выдвинута во время дискуссий между ЕК и высокопоставленными дипломатами ЕС на прошлой неделе, поскольку Брюссель готовит свой 11-й пакет санкций.

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