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Производители валенок получили отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов

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Mikhail Metzel/AP

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому производители валенок получают отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно указу, теперь производители валенок смогут взять рассрочку указанных платежей на три года.

В документе уточняется, что речь идет о следующей продукции: «сезонное производство валяной обуви и обуви из войлока».

Постановление вступит в силу 28 мая.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не планирует налоговые изменения в 2023 году, даже если будут проблемы с поступлениями в бюджет доходов.

Также сообщалось, что Минфин России подготовил законопроект, который устанавливает особенности налогообложения старателей. Так, при приобретении у старателя драгоценных металлов предполагается, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом.

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