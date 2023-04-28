Производители валенок получили отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому производители валенок получают отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно указу, теперь производители валенок смогут взять рассрочку указанных платежей на три года.

В документе уточняется, что речь идет о следующей продукции: «сезонное производство валяной обуви и обуви из войлока».

Постановление вступит в силу 28 мая.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не планирует налоговые изменения в 2023 году, даже если будут проблемы с поступлениями в бюджет доходов.

Также сообщалось, что Минфин России подготовил законопроект, который устанавливает особенности налогообложения старателей. Так, при приобретении у старателя драгоценных металлов предполагается, что исчислять и уплачивать НДС в бюджет будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом.