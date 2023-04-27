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Путин заверил Турцию, что Россия продолжит обеспечивать ее энергоресурсами

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, в первую очередь природным газом. Соответствующее заявление глава государства сделал во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую», в которой он принял участие по видеосвязи, передает ТАСС.

«Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего природным газом», — сказал он.

Путин также указал, что после того, как эта атомная электростанция заработает на полную мощность, Российская Федерация, «конечно, будет меньше поставлять природного газа в Турцию». Политик отметил, что сегодня данный продукт является дорогим, он будет только расти в цене. При этом Турция «будет пользоваться преимуществом» страны, у которой есть собственная атомная энергетика, «а атомная энергетика, как известно, — одна из самых дешевых», добавил он.

Ранее глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что предложенный РФ газовый хаб в Турции начнет работу в этом году.

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