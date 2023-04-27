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Путин провел встречу с основателем «Фосагро» Гурьевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Российской ассоциации производителей удобрений основателем компании «Фосагро» Андреем Гурьевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что за последние десять лет Россия увеличила производство удобрений на 40% и стала одной из ведущих стран мира по производству удобрений, а также полностью себя обеспечивает этим типом продукции.

Гурьев отметил, что компания является гарантом «производственной безопасности мира». Он добавил, что приоритетом для компании является внутренний рынок и отметил, что «Фосагро» — самый крупный экспортер минеральных удобрений в мире. По его словам, за последние десять лет Российская Федерация обеспечила одну треть всего роста производства минеральных удобрений в мире.

В начале года журнал Forbes сообщал, что по итогам 2022 года в России больше всех разбогатели владельцы производителей удобрений.

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