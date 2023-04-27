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Росимущество не возьмет под фактическое управление компании «Юнипро» и «Фортума»

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Антон Денисов/РИА Новости

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что Росимущество не будет заниматься фактическим управлением иностранными активами. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, управлением будет заниматься компания, которая «пострадала от недружественных стран».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что доли иностранных акционеров в ПАО «Фортум» и «Юнипро«были переданы во временное управление «Росимуществу» в соответствии с указом главы государства Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что главная цель указа об изъятии иностранных активов — дать зеркальный ответ на изъятие активов РФ за рубежом.

По словам официального представителя Кремля, перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, может быть расширен.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом.

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