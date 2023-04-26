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В США за прошедшую неделю сократились запасы нефти на 5,1 млн баррелей

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Запасы нефти США снизились за неделю на 5,1 миллионов баррелей, до 460,9 миллионов баррелей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что нынешний объем запасов примерно на 1% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для данного времени года.

Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти США сократился до 369,6 млн баррелей, что является минимальным значением с ноября 1983 года. Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки по сокращению добычи и отметил, что дополнительное сокращение ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.

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