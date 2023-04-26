В США за прошедшую неделю сократились запасы нефти на 5,1 млн баррелей

Запасы нефти США снизились за неделю на 5,1 миллионов баррелей, до 460,9 миллионов баррелей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что нынешний объем запасов примерно на 1% ниже среднего за последние пять лет показателя, характерного для данного времени года.

Ранее сообщалось, что стратегический резерв нефти США сократился до 369,6 млн баррелей, что является минимальным значением с ноября 1983 года. Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) подтвердил текущие условия сделки по сокращению добычи и отметил, что дополнительное сокращение ряда стран альянса, включая Россию, до конца 2023 года составит 1,66 млн баррелей в сутки. Все меры ОПЕК+ в совокупности означают сокращение добычи на 3,66 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% глобального спроса.