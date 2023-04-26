В Финляндии сообщили, что следят за ситуацией с российскими активами компании «Фортум»

Министр по делам Европы и государственной собственности Тютти Туппурайнен заявила, что правительство Финляндии, которое является мажоритарным акционером (53,03%) компании «Фортум», следит за происходящим с российскими активами компании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется. Государство, как мажоритарный владелец Fortum, внимательно следит за этим вопросом», — сказала Туппурайнен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что доли иностранных акционеров в ПАО «Фортум» и «Юнипро» были переданы во временное управление «Росимуществу» в соответствии с указом главы государства Владимира Путина.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Согласно указу, ответные меры подразумевают введение внешнего управления активами недружественных стран, находящимися в России, которое может быть прекращено по решению главы российского государства.