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РБК: производители оценили затраты на производство и эксплуатацию дронов в 500 млрд рублей

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Участники рынка оценили, что на формирование отрасли по производству и использованию беспилотников понадобится более 500 млрд рублей до 2030 года, передает РБК. Но окончательное решение по объему финансирования еще будут обсуждать в правительстве

Три участника стратегической сессии, поведенной первым вице-премьером Андреем Белоусовым 21 апреля, поделились с изданием, что российские производители дронов нуждаются в более чем 500 млрд руб на реализацию национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), о формировании которого объявил президент России Владимир Путин.

9 февраля Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив сообщил, что правительство страны должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию БАС.

Из озвученной суммы предполагается, что 280 млрд руб. планирует запросить и выделить Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) для передачи эксплуатантам 130 тыс. гражданских дронов. Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих пояснил, что это предварительная оценка.

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