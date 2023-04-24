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Силуанов заявил, что мир находится в первой острой фазе изменения экономического порядка

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

В настоящее время мировая финансовая система находится в первой острой фазе изменения экономического порядка. Страны с развивающейся экономикой стали «теснить» государства с так называемой развитой экономикой, приводит слова министра финансов России Антона Силуанова РИА Новости.

«Сегодня мы находимся в первой острой фазе процесса изменения мирового экономического порядка. Мы видим, как эти страны (развитые — «Газета.Ru») пытаются закрепиться, несмотря на то, что страны с развивающейся экономикой теснят страны с так называемой развитой экономикой», — заявил Силуанов.

По его словам, на этом фоне финансовым властям стран необходимо разрабатывать программу развития с прицелом не на текущий момент, а на перспективу. Именно в подобном ключе в настоящее время работает Минфин России.

«Надо мыслить на перспективу, как будет дальше развиваться мировая, политическая система <....> Мы прекрасно это понимаем и делаем в этом плане все необходимое», — заключил Силуанов.

15 апреля глава Минфин России Антон Силуанов заявил, что ведомство планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году. При этом прошлый год он назвал временем сложного адаптационного периода для финансовой системы государства. В настоящее время властям удалось достичь стабилизации.

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