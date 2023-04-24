Паром между Трабзоном и Сочи начнет рейсы 10-11 мая

Руководитель турецкой турфирмы-оператора Şolt Tur Фатош Шолт заявила, что первые рейсы парома по маршруту между портом Трабзон и Сочи планируется запустить 10-11 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шолт, партнеры турфирмы в Сочи попросили из-за праздников в РФ начать рейсы после 10 мая, и до 1 мая еще необходимо оформить некоторые документы. Она добавила, что на данный момент билеты пока не продаются.

Ранее глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби заявлял, что с 1 мая возобновится движение паромов через Черное море по маршруту Сочи — Трабзон спустя девять лет.

По его словам, паром будет вмещать 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров.

Паромы между Сочи и Трабзоном курсировали с 1992 по 2014 год. Паром ходил раз в неделю. Время пути составляло около 12 часов. Также между двумя городами курсировало быстроходное судно типа «Комета», оно шло около пяти часов.