Посол Феоктистов заявил, что в Аргентине объявлены тендеры в атомной сфере, интересные России

Посол Дмитрий Феоктистов заявил, что в Аргентине объявлены тендеры в атомной сфере, интересные России, сообщает РИА Новости.

«Буквально на этой неделе аргентинцы объявили два международных тендера. Один на модернизацию АЭС «Атуча I» и второй — на сооружение хранилища для отработанного ядерного топлива. Последний проект оценивается в несколько сотен миллионов долларов», — заявил Феоктистов.

Он пояснил, что с учетом большого опыта и международного признания эти тендеры могли бы быть интересны «Росатому».

Ранее концерн «Росэнергоатом», который входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», получил лицензию Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на размещение первой в современной истории России наземной атомной станции малой мощности (АСММ) в Усть-Янском улусе Якутии.